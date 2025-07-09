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全家營收／6月92億元、年增5.5% 創同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家便利商店。記者余承翰／攝影
全家便利商店。記者余承翰／攝影

全家（5903）9日公布6月營收92.8億元，年增5.5%，創歷史次高，上半年營收527.2億元，年增3.3%。

全家表示，綜觀6月業績表現穩健，主要受惠於店數增長、泛鮮食、一般商品皆成長，聯促活動奏效帶動大構成之飲料啤酒冰品買氣走強，並同時掌握電商大促「618購物節」商機，帶動線上線下整體業績續揚。

全家表示，6月受惠於夏季體感商機爆發，全家積極布局現做冰飲需求，Let's Café迎接夏季冰咖啡銷售高峰，首度推出特濃美式與特濃拿鐵之特大杯規格，帶動相關業績成長一成；茶飲品牌Let's Tea、酷繽沙雙線並進，本月陸續推出無咖啡因「好喝蕎麥奶茶」、打卡系「紅心芭樂牛奶」、跨界聯名創新果感系茶飲、口感豐富的芒好喝酷繽沙，一舉推升業績年增三至四成。

全家去年鮮食營收突破300億元，今年目標能再成長一成。全家表示，整體泛鮮食表現穩健，瞄準熟齡健康飲食商機，本月開發全新健康志向「補充應援」系列鮮食，並同步推出三款具「全穀標章」之全穀麵包新品，有效促動便當、麵包、飯糰品類業績同步成長。且「全家」自2012年開始建構「食在購安心」平台，近三年來民眾瀏覽平台快速成長八倍，顯見民眾對健康透明飲食的重視。

全家表示，統計至今年上半年，全家總店舖數達4,378家。

展望7月，正式邁入便利商店傳統旺季，暑假觀光出遊、高溫商機消費力道為營運重點，將陸續推出多元化夏季新品、話題行銷、虛實融合購物管道，皆可望成為營收成長引擎。

全家 營收

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