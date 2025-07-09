世界先進6月營收月增9% 估第2季獲利仍穩健

世界先進（5347）今日公布結算6月合併營收約為44.74億元，月增約9%，也優於去年同期。不過第2季受台幣升值12%影響，營收不增反減，季營收116.99億元，季減約2.1%。

世界先進副總經理暨財務長黃惠蘭表示，由於晶圓出貨量增加，6月營收較上月營收35.5億元增加約26.02%。至於1至6月份合併營收約236.49億元，與去年同期206.98億元相較則增加約14.26%。

世界先進稍早在法說會表示，近期雖面臨台幣升值、調薪與夏季電價等成本壓力，但公司仍藉由產能利用率提升與產品組合優化，可望部分抵銷不利因素。

對於匯率變動，公司採取預估匯率為1美元兌30.9元計算，每升值1%將衝擊毛利約0.5個百分點，若整季升值6%，將影響約3個百分點。不過，世界先進稍早預估第2季晶圓出貨量可望季增3%至5%，平均售價也將微幅上揚，毛利率則預估落在27%至29%區間，整體營運仍保持穩健。