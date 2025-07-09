朋億*6月營收達9.04億元 月增52％
半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日公布2025年6月合併營收9.04億元，月增52％，累計2025年上半年合併營收為41.93億元，年減9.1%，主因部分半導體產業客戶新廠擴建步調趨緩。
朋億* 表示，2025年上半年半導體、面板光電及其他產業營收比重分別為87.3％、4.3％、8.4％，憑藉朋億*於兩岸三地廠務領域站穩高市佔優勢，既有半導體主力客戶仍保持一定水準高潔淨度化學品供應與分裝系統設備需求，其次，隨著半導體區域自主化政策推動，帶動電子級化學品供應商相繼啟動新廠規劃與設備建置，強化本地化生產與供應能力，堆疊朋億*整體營運穩健表現。
展望2025年第3季，朋億*持續深化綠能環保、高潔淨度化學品供應與分裝系統設備相關技術研發，結合公司旗下多地服務據點，完善在地設備供應與專案執行能力，增強多區域業務接單佈局綜效，積極掌握台灣、中國、東南亞、日本及印度等半導體、電子級化學品等廠商擴建訂單承接，以期創造未來業務接單良好動能。
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