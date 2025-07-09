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逸達營收／6月3,886萬元、月增179% 上半年2.2億元、年增12%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）9日公告6月合併營收約3,886萬元，月增179%，年增22%；累計今年上半年合併營收約2.22億元，年增12%。 本月合併營收包含CAMCEVI六個月劑型美國終端市場之銷貨收入2,745萬元，銷售分潤1,131萬元以及依CAMCEVI三個月劑型美國藥證申請委外顧問進度所認列之勞務收入10萬元。

逸達表示，CAMCEVI 六個月劑型在美國終端市場的銷售量達 2,297 支，較5月的1,991支成長約 15%，銷售量創下今年單月新高表現，亦為自2022年4月於美國上市以來的歷年單月次高紀錄。

CAMCEVI三個月劑型之歐美藥證申請皆已順利進入實質審查，美國PDUFA目標日為8月29日。今年CAMCEVI相關營收可望在取得三個月劑型美國藥證里程金的助攻下，較前一年再明顯成長。

營收 美國

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