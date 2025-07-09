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聯友金屬營收／第2季3.49億元、季增104% 可望迎來更多訂單

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

稀有貴金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬（7610）9日公布2025年第2季合併營收為3.49億元，較第1季成長一倍，主要在於第2季鎢酸鈉與硫酸鈷的出貨量及平均售價均較第1季明顯提升。

聯友金屬是台灣首家以自有專利技術，將合金物料回收再製成鎢酸鈉(Na2WO4)及硫酸鈷(CoSO4) ，為全球第一大的再製鎢酸鈉製造商，每年出口量約2,500噸。公司兩大生產基地包括屏東廠以回收再製方式生產鎢酸鈉，以及100%持有子公司的聯友能源宜蘭廠生產製造硫酸鈷與其他高值化鈷金屬製品，產品應用涵蓋半導體、精密電子、電動車、國防航太及金屬加工等關鍵產業，主要終端應用客戶包括台積電（2330）、蘋果、特斯拉等世界級電子及汽車龍頭廠商。

聯友金屬第2季合併營收較第1季成長一倍，主要在於鎢金屬產量第一大的中國大陸持續管制鎢金屬產品出口及國際鎢金屬報價持續上揚，公司第2季鎢酸鈉平均售價較第1季增加27%，出貨量亦較第1季增加2成以上。

而在硫酸鈷產品方面，公司透過100%持股的子公司-聯友能源，所生產高值化電池級的硫酸鈷，正式於4月份開始出貨，由於鈷金屬是由鎢酸鈉製程之副產品所製造，對整體成本影響不大，預估隨電池級硫酸鈷出貨比重增加，將可望同步挹注公司整體營收及獲利水準。

2月份剛果政府宣布限制鈷金屬出口四個月，造成市場供需缺口達2萬噸，第2季國際鈷金屬平均報價較第1季上漲37%，6/22剛果政府再度延長鈷金屬出口限制三個月，供需失衡狀況暫難解決，公司硫酸鈷出貨價格有望持續走高。

聯友金屬對於今年整體營運展望，抱持樂觀審慎態度，主要在於關稅不確定性、地緣政治緊張及國際大廠逐步提升供應鏈廠商符合ESG要求等多重趨勢發展下，全球以回收製程所生產的鎢酸鈉及硫酸鈷產品需求將可望持續提升。聯友金屬身為全球最大的專業鎢酸鈉及硫酸鈷回收再製廠商，將可望迎來更多訂單，推升整體營運發展動能。

營收

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