中華資安營收／6月1.77億元、年增68.6% 今年獲利有望創高

中華電信旗下小金雞中華資安（7765）公布6月營收月增逾兩成，年增近七成，累計上半年營收9.79億元，創下歷年同期新高。

中華資安6月營收1.77億元，月增21.8%、年增68.6%，第2季營收4.63億元，季減10.3%、年增29.7%，累計上半年營收9.79億元創同期新高、年增14.4%。

中華資安表示，6月營收成長主因為承接新案，與專案進度執行差異所致。

中華資安9日上漲4.89元，興櫃參考價331元。中華資安日前已經通過證交所股票上市案。

法人表示，中華資安近年持續提升持續性營收占比，從2021年的44%提升至今年第1季的48%，也帶動穩定成長及強勁現金流，中華資安更持續聚焦上網資安、資安檢測、SOC等高毛利產品，並提升自有產品比重。

展望2025年，法人表示，中華資安可望受惠資安專業服務持續成長，同時持續投入高毛利產品，並將自有產品銷售至海外市場，可望推升營運表現，下半年進入產業旺季，營收及毛利率可望持續提升，全年營收、獲利可望再創新高。