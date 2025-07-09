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詩肯營收／6月1.6億元 匯率有利多、惟消費動能受美關稅影響疲弱

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）9日公告6月營收1.66億元，年減0.81%，上半年營收11.02億元，年減1.56%。詩肯表示，第2季過後的外在不確定因素影響買氣，以致於營收表現平平。

詩肯表示，台灣本業6月營收1.18億元，主要仍是受到大環境影響，民眾的消費行為趨於保守，加上房市觀望氣氛仍濃，因此年減1.31%，而轉投資新加坡NOVA營收4,853萬元，則較去年同期微幅成長0.43%。

進入下半年，詩肯表示，美國的對等關稅對台課徵稅率仍未明朗，民眾仍希望多留現金在身上，消費縮手的現象不僅反映在零售市場上，更反映在房市上，而房市不只受到外在環境，更有政府打房的壓力，成交量今年上半年冷清，也同步影響家具市場。

詩肯表示，新台幣匯率第2季以來大幅升值，對於內需產業來說是利多，也有助於降低成本，進而提升獲利能力，但關鍵仍是民眾要有消費的動力，因此未來如果美國關稅稅率定案，對於企業來說才能做出後續的因應，民眾的消費行為也才能回歸正軌，這對於不只是居家產業，對整體消費市場都是迫切需要的。

截至6月底，全台門市為87店，較上月增加1店。詩肯表示，在既有的詩肯柚木、詩肯居家與詩肯睡眠外，推出新品牌新加坡NOVA家具在台北微風南京與新竹街邊店2店，消費者反應相當正面，並陸續於今年6月Life1高雄館成立新門市，預計下半年將再拓展新店。

消費 營收 詩肯居家

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