中光電營收／6月回溫站上40億元 寫近33個月新高

中光電（5371）9日今年6月自結合併營收約40.85億元，較5月合併營收30.58億元大幅成長34%，與去年同期34.87億元相較則成長17%。主要受惠於兩大產品線出貨回溫，以及子公司營收同步成長帶動。

中光電第2季合併營收98.58億元，較第1季合併營收84.74億元成長16%，較去年同期則略減1%。累計2025年上半年合併營收183.32億元，較去年同期合併營收190.88億元減少4%。

中光電的影像產品6月合併營收約11.16億元，出貨量約8萬多台，因季底出貨需求強勁，較5月分別大幅成長46%及51%，相較去年同期則分別年減3%及成長1%。累計影像產品第2季營收達25.89億元，較第1季成長6%，出貨量則約17.5萬多台，較第1季成長9%，相較去年同期則分別減少22%及25%。

累計影像產品今年上半年合併營收約50.25億元，出貨量約33.7萬多台，分別較去年上半年減少25%及26%，主要受到匯率波動及美國對等關稅政策變化影響。展望7月，由於關稅議題仍未確認，以至於客戶對7月出貨仍持保守態度，預期影像產品整體出貨量將較6月份減少。

節能產品6月合併營收約15.43億元，較5月略為成長，相較去年同期則減少4%。6月大尺寸TV/PID營收為3.38億元，月減4%；Monitor產品營收為2.67億元，月增4%；NB機種營收約6.51億元，較4月成長7%；Tablet機種營收約0.84億元，月減21%。6月節能產品整體出貨量約260.7萬片/台，較5月及去年同期分別成長7%及9%。

累計節能產品今年第2季合併營收約42.3億元，較第1季成長9%，較去年同期則衰退7%；出貨量則約699萬片/台，與第1季相當，相較去年同期則減少7%。累計今年上半年節能產品合併營收約81.28億元，出貨量約1,401萬片/台，皆較去年同期減少7%。展望7月份，TV新產品出貨量將大幅增長，Monitor LCM仍穩定出貨，預期節能產品整體出貨量將較6月成長。