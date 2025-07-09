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全家餐飲營收／6月年增8.81% Q2創單季歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全家餐飲（7708）9日公告6月營收為2.25億元，年增8.81%，創同期新高，第2季營收6.58億元，年增12.9%，創單季歷史新高，上半年營收13.04億元，年增13.8%。全家餐飲表示，6月營收主要受惠畢業季和暑假旺季到來，旗下各品牌推出專屬套餐及限定活動搶市，加上IKIGAI燒肉進軍桃園中壢SOGO展店效益，帶動今年以來業績表現。

全家餐飲表示，6月掌握夏季和出遊人潮商機，大戶屋推出多樣季節性推薦菜單，其中與Cofit營養師團隊合作推出「炭烤腰內肉與中華風嫩雞雙拼定食」，適合健身族補充蛋白質，積極拓展新客群；bb.q CHICKEN攜手HoYoverse旗下手遊《絕區零》推出限定聯名套餐，IKIGAI燒肉則推出雙人和四人限定套餐搶客，各品牌行銷策略奏效，助攻營收成長。看好暑假商機，IKIGAI燒肉加速展店進軍桃園，中壢SOGO店於6月22日正式開幕，開幕活動創造話題，成功吸引商場人潮及在地家庭客，為營收挹注新成長動能。

展望後市，迎接第3季旺季到來，各品牌營運備戰、推出相關行銷活動搶市，bb.q CHICKEN更祭出史上首次超值優惠券，連續28天享優惠，最高省1,100元，全力搶攻暑假商機；另，「全家餐飲」持續擴大餐飲市場版圖，IKIGAI燒肉與大戶屋於下半年亦有多家新開店，皆可望成為驅動營收的動能。

截至上半年，全家餐飲計有74家門市，包括大戶屋48家、bb.q CHICKEN19家、IKIGAI燒肉7家。

全家 營收 餐飲

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