鑫科營收／6月5.37億元、年增7.59% 下半年FOPLP與半導體靶材動能可期
鑫科（3663）9日公布6月營收5.37億元，月減9.99%，年增7.59%；第2季營收達16.04億元，季增29.83%；累計上半年營收達27.53億元，年增58.05%，雙創同期新高。
鑫科表示，儘管第2季受匯損影響，但展望下半年，預期隨著面板級扇出型封裝（FOPLP）業務逐步放量、半導體靶材及蒸鍍材銷售額成長20%，加上多項驗證計畫開花結果，整體營運可望顯著優於上半年，展現穩健獲利潛力。
在FOPLP方面，鑫科雖上半年訂單不如預期，但預估下半年將迎接訂單回流並穩定出貨，未來也將延伸至晶圓載具產品，隨著客戶送驗進程，預期下半年會有積極的驗證結果傳出。
同時，在半導體靶材及蒸鍍材領域，鑫科的銷售量與客戶數正逐步增加，該領域的毛利率可維持在15%以上。儘管上半年受地緣政治及關稅壁壘影響導致出貨動能不足，但預估下半年將跟隨設備商的進度加速，而最先進製程的導入則尚需時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言