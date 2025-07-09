鑫科營收／6月5.37億元、年增7.59% 下半年FOPLP與半導體靶材動能可期

鑫科（3663）9日公布6月營收5.37億元，月減9.99%，年增7.59%；第2季營收達16.04億元，季增29.83%；累計上半年營收達27.53億元，年增58.05%，雙創同期新高。

鑫科表示，儘管第2季受匯損影響，但展望下半年，預期隨著面板級扇出型封裝（FOPLP）業務逐步放量、半導體靶材及蒸鍍材銷售額成長20%，加上多項驗證計畫開花結果，整體營運可望顯著優於上半年，展現穩健獲利潛力。

在FOPLP方面，鑫科雖上半年訂單不如預期，但預估下半年將迎接訂單回流並穩定出貨，未來也將延伸至晶圓載具產品，隨著客戶送驗進程，預期下半年會有積極的驗證結果傳出。

同時，在半導體靶材及蒸鍍材領域，鑫科的銷售量與客戶數正逐步增加，該領域的毛利率可維持在15%以上。儘管上半年受地緣政治及關稅壁壘影響導致出貨動能不足，但預估下半年將跟隨設備商的進度加速，而最先進製程的導入則尚需時間。