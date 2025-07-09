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朋億營收／6月月增逾五成 擴大布局電子級化學品訂單

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體暨面板製程供應系統廠朋億*（6613）9日公布2025年6月合併營收達9.04億元，月增達51.7%，創下近月來新高表現。累計今年上半年營收為41.93億元，年減9.1%，主因半導體產業客戶新廠擴建步調略趨保守。

公司指出，上半年半導體、面板光電與其他產業營收比重分別為87.3%、4.3%、8.4%，在兩岸三地廠務系統領域持續穩居高市占，既有主力半導體客戶對高潔淨度化學品供應與分裝系統設備需求仍具穩定動能。

展望本季，朋億看好半導體區域自主化趨勢持續發酵，正加速承接電子級化學品廠商新廠規劃與設備建置訂單，並深化綠能環保與高潔淨技術研發。公司亦強調，將整合旗下台灣、中國、東南亞、日本及印度等多地服務據點，提升在地供應與專案執行效率，力拚下半年接單動能持穩增溫。

半導體 營收

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