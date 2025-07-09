振宇五金營收／6月1.9億元 年增6.6%

振宇五金（2947）9日公布6月營收達1.9億元，年增6.6%；累計上半年營收達11億元，年增6.73%。

公司指出，營收成長動能主要來自夏季電價上路，帶動老舊電器修繕與汰換潮，加上大型公部門提前啟動維修計畫，進一步推升修繕商品銷售。其中，隨著七月「漢光演習」將至，軍方提前針對軍用設備與設施進行維修強化，帶動相關工具品項需求顯著升溫。以「油漆防水類」年增12.09%成長幅度最高，另「電動工具類」年增10.87%、「土木工具類」年增10.4%，三大修繕品類全面達雙位數成長。

此外，振宇五金7月4日為除權交易日，每股配發股票股利1元。振宇五金表示，公司穩定的配股政策反映出健全的財務規劃，也有助支撐中長期營運動能，整體市場反應正向，顯示投資人對公司展店布局與數位轉型後續成長具信心。

在營運方面，振宇五金持續推動全台通路擴張，以「北部區域深化」為核心，8月17日開設新竹清大店與桃園龜山店，屆時全台門市總數將達88間。此外，因應近來颱風侵台引發的多起災情，振宇五金身為消防署防災合作夥伴，於全台門市推廣「防災專區」，提供乾電池、照明燈具、應急水桶、防水布等避難必備商品，協助民眾備齊防災物資，強化自救應變能力。振宇五金亦與縣市政府與消防局攜手推動防災教育與宣導，展現企業在災害預防的社會責任實踐。

在數位經營方面，振宇五金數位化經營成效持續放大，6月會員營收突破1億1,228萬元，占整體營收比重達58.3%，年增5.82%。會員總數已逾62.7萬人，較去年同期成長16.82%，會員平均客單價亦較去年同期提升約2%。6月正式上線的振宇五金線上購物網 ALD Shop，以全新介面導入門市庫存查詢功能，結合會員點數與促銷優惠活動，有效提升消費便利性與黏著度，預期將為下半年營收再添成長動能。

企業社會責任方面，振宇五金持續實踐「以人為本」的經營理念，6月19日攜手台中捐血中心於台中經貿店舉辦首場公益捐血，首次舉辦即募集74袋血液順利達標。現場除了準備捐血大禮包回饋民眾外，總經理洪國展與副總經理洪珮芳亦親自到場鼓勵熱心民眾，傳遞企業對健康與社會公益的重視。緊接著6月20日，振宇五金與社團法人臺灣樂福國際慈善福利協會前往南投竹山，為輪椅長者進行公益修繕及輔具安裝，並結合臺灣樂福的沐浴車服務，提供長者溫暖的照護支持。振宇五金持續透過實際行動關懷社區，善用企業力量推動多元公益計畫，落實永續共好價值。

展望未來，振宇五金將持續拓展北部市場，穩健邁向2026年百店目標，並同步推動異業結盟合作，擴大在地服務範圍與通路深度，期以強化通路佈局與服務覆蓋率，進一步帶動營運成長動能。