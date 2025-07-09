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王座營收／6月年月雙增 第2季、上半年營收表現雙創歷史同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

王座（2751）9日公告6月合併營收1.5億元，較上月與去年同期分別成長15.52%與26.27%；累計今年第2季合併營收4億元，年增20.4%；上半年合併營收達7.64億元，年增率13.53%，第2季、上半年皆創歷史同期新高表現。

王座6月合併營收年月雙增，主要成長動能為新併購的養心餐飲於6月份正式開始貢獻營收，加上適逢畢業季聚餐商機帶動百貨商場的餐飲消費人潮，推升整體營收表現，繳出6月合併營收1.5億元，創歷史同期新高。

為強化營運體質並擴大營收規模，王座近年來積極擴張事業版圖，強化多元化品牌布局，王座憑藉目前手握8大餐飲品牌，發揮規模經濟效益，並受益於今年陸續進駐南港Lalaport「京都勝牛」與「大阪王將」兩大品牌業績貢獻，以及母親節、端午節等節慶聚餐商機，使王座第2季與上半年合併營收分別年增20.4％、13.53％。

時序進入第3季，7、8月暑期為餐飲消費旺季，王座與知名IP「玩具總動員」合作推出一系列聯名商品，搶攻酷暑百貨逛街人潮與親子族群商機。另王座預計於7月份開出3家新門市，分別為「銀座杏子日式豬排」，將插旗徐匯廣場，以及養心餐飲開出「養心茶樓」與「YACHE韓式蔬食」兩家新門市，進駐信義Dream Plaza商場，有望為公司增添營運成長動能，全年合併營收雙位數成長可期。

營收 餐飲

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