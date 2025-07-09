長園科營收／半導體客戶拉貨 第2季年增1129.46%

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）受惠新一代半導體廠採用之UPS電池模組與BMS（電池管理系統）進入量產認列期，帶動今年第2季營收來到1.63億元，季增325.57%、年增1129.46%。

長園科9日公告2025年6月合併營收4,865萬元，月減20.44%、年增877.08%，第2季營收1.63億元，季增325.57%、年增1129.46%；上半年合併營收2.01億元，年增率達461.07%。

長園科今年第2季營收明顯攀升，主要成長來源為新一代半導體廠採用之UPS電池模組與BMS（電池管理系統）進入量產認列期；市場對高效率、高安全性不斷電鋰鐵電池系統需求旺盛，推動公司訂單穩定成長。子公司寰聖於輕型電動車(LEV)、無人搬運車(AGV)等應用領域訂單穩定，亦推升整體營收表現。

長園科從電池正極材料之開發與生產，一路發展至今鋰電池產業鏈相關技術布局，擁有超過200項專利，具備材料、電芯、系統、模組與BMS一條龍的研發與製造實力。受惠全球淨零碳排、ESG永續趨勢與台灣綠能政策推進，未來鋰鐵電池將逐步取代鉛酸與鋰三元電池，進一步帶動公司市佔率與滲透率持續提升。

為因應市場多元應用需求，長園科除持續深耕半導體客戶UPS應用外，亦積極拓展科技業、運輸業、服務業等其他高成長領域，以分散單一產業拉貨波動風險，鞏固長期營運穩定性。

展望未來，長園科看好全球再生能源與儲能市場成長趨勢，將持續強化研發與製造能力，協助客戶將鉛酸電池汰換為鋰鐵電池系統，創造多元營收來源。公司將穩步拓展市場布局，擴大業績規模，提升獲利能力，為長期成長奠定堅實基礎。