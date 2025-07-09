世紀營收／6月達2.16億元、年增562% 單月與單季表現皆創高

世紀*（5314）9日同步公告6月合併營收2.16億元，較上月營收增加9％、較去年同期增加562％；累計2025年第2季合併營收6.22億元，較第1季營收增加32％，較去年同期成長441％；累計上半年營收達10.94億元，較去年同期成長288％，6月、第2季、上半年營收雙創歷史新高。

世紀民生旗下自有保健食品品牌「朝和生醫」9日隆重舉辦專利技術EOB686兩大「吃的外泌體」保健產品「雪肌泌×維股泌」產品發表會。活動現場眾星雲集、氣氛熱烈，不僅邀請到國片《海角七號》女主角田中千繪及金曲台語歌王翁立友擔任品牌代言人，更吸引來自生技、電商、直播主等領域逾百位嘉賓與會，共同見證這場前瞻營養醫學產品發表的健康盛典。

世紀民生發表會除展現品牌研發實力與產品創新成果，亦分享「吃的外泌體」在保健食品領域的最新應用趨勢，深入剖析EOB686技術如何帶來突破性進展，上曜集團（1316）董事長張祐銘表示，世紀民生仍持續投入資源，擴大在生技產品研發、國際市場拓展以及永續健康布局，除了期待此次雙代言人效益展開，挹注外泌體保健食品銷售量於今年下半年有機會較上半年倍增外，特別在產品應用外泌體技術的開發，已計畫推出兒童葉黃素軟糖等產品，跨足兒童與寵物市場，堆疊公司營運表現持續穩健向上成長。

世紀民生表示，此次產品發表會為朝和生醫正式推出兩款最新研發、結合創新專利技術EOB686的機能保健產品「雪肌泌」與「維股泌」。

雪肌泌鎖定女性保健市場，搭載「吃的外泌體」EOB686專利技術，結合Silkorin蠶絲蛋白、酵素水解小分子、HAPLEX® Plus高純度透明質酸鈉與Wellnex膠原蛋白等國際級成分，促進新陳代謝與膠原蛋白生成、提升肌膚水潤與彈性，打造「進場維修」美肌日常；維股泌則針對銀髮關節保養，運用高濃縮果凍式龜鹿七寶劑型，結合葡萄糖胺、MSM、UC-II專利二型膠原蛋白、日本專利鏈球菌發酵物與含外泌體酵母萃取，調節生理機能、促進行動靈活。兩款產品皆採用隨身便利包裝，無腥味、好入口，實現由內而外、全方位升級的保健新體驗，亦為業界首度將高機能成分與外泌體穩定融合的創新應用。