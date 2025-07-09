揚秦營收／6月2.51億元 第2季7.5億元創單季新高

「麥味登」母公司揚秦（2755）於9日公布6月及第2季自結營收，6月營收2.51億元，年增20.73%，月減4.6%，創單月歷史次高。

今年第2季營收7.5億元，較第1季成長9.86%，較去年同期成長21.75%，創單季歷史新高，累計上半年營收14.34億元，年增21.15%，同創歷史新高。

揚秦總經理林麗玲表示，餐飲產業進入暑期旺季，搶攻暑假外食商機，揚秦營運主力的「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌將積極展店並全力擴大市占。麥味登與國際經典IP史努比的品牌聯名效益持續發酵，隨著全台各門市陸續改裝及周邊商品熱賣，也進一步帶動門市的人氣與買氣。火鍋品牌「涮金鍋」暑假期間推出「看球賽、享優惠」活動，民眾只要憑當月棒球賽門票，來店消費即可享95折優惠。

林麗玲表示，第2季營收創新高，主要受惠於品牌聯名效益及加盟創業市場日漸活絡，6月中旬舉辦的「台北國際連鎖加盟暨創業大展－夏季展」洽談人潮踴躍，揚秦橫跨早午餐與炸雞的國民經濟美食雙品牌連袂參展，在民生剛性需求與品牌穩健經營的加持下，成為多數民眾追求成功創業的首選，也加速各品牌展店腳步。

推動數位轉型方面，林麗玲表示，麥味登APP今年起轉型為集團APP，目前APP會員人數已突破100萬人，LINE會員數也已突破44萬人，以跨品牌共享的概念，逐步建構國民經濟美食生活圈，提供會員更完善與便利的數位服務與消費體驗。

截至目前，「麥味登」總店數916家，「炸雞大獅」海內外店數127家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數4家。