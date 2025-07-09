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昕奇11日上櫃 每股96元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
昕奇預計11日上櫃掛牌，也是今年來第18家上櫃掛牌公司，承銷價暫定96元。聯合報系資料照
昕奇預計11日上櫃掛牌，也是今年來第18家上櫃掛牌公司，承銷價暫定96元。聯合報系資料照

櫃買家族又有新兵報到，昕奇雲端（7747）預計11日上櫃掛牌，也是今年來第18家上櫃掛牌公司，其承銷價暫定96元，與昨（8）日收盤均價158.05元相比，價差高達六成四。

櫃買中心將於11日舉辦「昕奇雲端上櫃掛牌典禮」，並進行「新股上櫃敲鑼」儀式。昕奇雲端主要從事經銷亞馬遜（AWS）及GCP等公有雲基礎架構即服務（IaaS）及軟體即服務（SaaS）產品，以及代理網通資安軟硬體產品。

昕奇雲端2024年度合併營收為14.29億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為9,546萬元，每股稅後純益（EPS）為4.06元。2025年第1季合併營收為4.32億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為2,946萬元，EPS為1.25元。此外，該公司預計8月22日發放現金股利4元，8月1日為除息基準日，7月27日為最後過戶日。

昕奇雲端主要提供三大服務，其一是專業顧問諮詢：具三大公有雲（Amazon Web Services、Google Cloud、Azure）基礎架構即服務之銷售，提供全方位雲端專業技術與顧問，協助客戶藉由雲端更快部署新應用程式，提高IT基礎設施的靈活性與可擴展性。

其二是專屬節費計畫：自行開發的FinOps服務平台ARMIN，提供客戶AWS 、GCP等雲端流量即時監控、成本管控與優化、跨區域帳務管理等服務，最佳化雲端使用。

第三，雲端安全監控：資訊安全是雲端應用的首要條件，昕奇雲端數度取得 ISO 27001資訊安全管理系統認證，透過建立基礎雲端資訊概念及 MSP代管維運團隊，讓客戶安心上雲。

櫃買中心 雲端

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