中美晶、環球晶增逾一成

太陽能廠中美晶（5483）與旗下半導體矽晶圓廠環球晶昨（8）日公布6月業績，都是月增逾一成；而中美晶今年上半年營收表現是歷年同期次高水準。

中美晶6月合併營收71.61億元，月增12.7％，年增5％，站上近18個月高點；第2季合併營收202.31億元，季增4.4％，年增1.6％，為近六季高點；上半年合併營收396.04億元，略優於去年同期。

中美晶提到，內需市場需求不振，不過太陽能電池已通過海外客戶驗證，預計將逐步放量；再生能源服務方面則是售電業務快速成長，目前集團已簽訂的長期售電合約累計規模可觀，預期相關收入有望顯著成長。

環球晶6月合併營收為57.17億元，月增14.1％、年增7％，為近八個月高點；第2季合併營收160.07億元，季增2.6％、年增4.4％；上半年合併營收316.02億元，年增3.9％。