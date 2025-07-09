櫃買助企業接軌 IFRS

櫃買中心（Taipei Exchange）攜手臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，舉辦四場「IFRS S2揭露實作工作坊」，並邀請四大會計師事務所專業講師進行手把手實務教學，吸引上市櫃公司代表踴躍參與，展現企業對永續議題的高度重視。

櫃買中心表示，依金管會發布的「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，上市、上櫃公司依資本額規模分三階段適用IFRS永續揭露準則，第一階段為資本額100億以上公司自2026年起適用。為協助第一階段導入的上市上櫃公司在現有永續報告書所揭露TCFD及溫室氣體盤查等資訊之基礎上，介接至IFRS S2範例之揭露，櫃買中心針對上市櫃公司負責IFRS S2專案小組的主要成員開辦實作課程，包括現行永續資訊與IFRS S2之落差分析、S2實務指引如何連結至S2簡易版範例揭露、公司因應風險與機會的策略及財務影響，並進行編製流程、情境分析等實務演練，協助企業永續小組與財會等相關單位彼此溝通更加順暢。

櫃買中心認為，身為國內資本市場推動永續發展的重要一環，除透過舉辦此次實作坊協助上市櫃公司接軌IFRS永續揭露準則，並偕同證券周邊單位共同設立「接軌IFRS永續揭露準則專區」提供永續資訊的一站式服務，包含最新消息、實務指引與範例、宣導影音、問答集等資訊，公司可多參考接軌專區豐富的宣導內容導入國際永續揭露準則。未來櫃買中心將與證交所持續發布其他IFRS S2揭露範例，共同推動台灣資本市場邁向永續轉型，接軌國際永續趨勢。