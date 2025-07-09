攻頂 閎康6月營收月增17% 汎銓6月合併營收月增2%

半導體檢測實驗室大廠閎康（3587）昨（8）日公布6月營收為5.03億元，單月營收首度站上5億元大關創單月新高，月增17.2%，年成長15.7%，公司看好AI ASIC開案與先進製程檢測增溫。汎銓也公布6月營收及第2季營收同創新高，並看好半導體供應鏈赴美商機。

閎康累計今年上半年營收26.12億元，年增5.6%，閎康說明，成長動能來自日本實驗室成長及台灣實驗室需求重回成長趨勢。

目前除輝達（NVIDIA）外，全球五大AI晶片大廠（AMD、Intel、Amazon、Google、Meta）皆已在新專案導入預燒測試，帶動高功率老化測試需求大增。法人預期，閎康相關業績將自今年第4季起明顯發酵，明年上半年進入爆發期。

閎康強調，閎康是亞太區半導體檢測分析領導廠商，憑藉遍布台灣、日本、中國大陸等地據點與領先的TEM、SIMS等分析技術，已成為先進製程檢測的關鍵夥伴。預期AI專用ASIC開案與先進製程外包檢測需求將擴大，有助推升營收與獲利表現。

汎銓6月合併營收1.87億元，月增2.8％、年增7％創新高；今年第2季合併營收5.45億元，是單季新高，季增17.25％、年增6.98％；累計上半年合併營收10.1億元，年增6.93％，為同期新高。

汎銓說明，6月及第2季合併營收創新高，主要受惠半導體相關客戶積極推進先進製程、先進封裝技術研發投入，確保客戶未來步入量產計劃目標邁進。汎銓為美系AI晶片大廠在台唯一檢測分析夥伴，持續貢獻AI IC驗證分析委案，皆帶動汎銓旗下材料分析及AI晶片暨矽光子相關營收成長態勢。

展望未來營運，汎銓強調，聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國AI客戶專區」及「海外據點拓展」四大關鍵動能。公司目前持續擴增台灣與大陸地區檢測分析產能，強化整體委案能量；美國子公司已投入運作，配合美方通過《大而美法案》，有望吸引更多半導體供應鏈赴美設點，進而強化汎銓美國市場利基。此外，日本營運據點預計下半年開出，有望挹注新一波營運動能。