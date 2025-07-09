快訊

台灣會上榜？川普預告：今日至少公布7國關稅稅率

雨彈升級！竹竹苗豪雨特報 從北到南12縣市大雨狂轟

M31 6月營收 18個月高點

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

矽智財（IP）廠商M31（6643）昨（8）日公布6月營收，站上近18個月高點。同時，特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原也公布6月營收，月減逾三成，但第2季業績仍為歷史次高水準，上半年營收已超越去年全年表現。

M31的6月合併營收為1.63億元，月增5.1％、年增12％，為近18個月高點，第2季合併營收為4.48億元，季增3.2％，年增4.5％，也是近六季高點，累計上半年合併營收8.83億元，年增14.4％。

M31去年業績衰退，今年營運表現要力拚增長雙位數百分比，法人預期，該公司今年第3季美元計營收表現應會持續向上。法人表示，M31今年以來，晶圓廠端客戶成長力道優於預期，是推動其表現的主要動能，下半年主要觀察AI、手機與車用電子等應用需求情形。

在智原方面，6月合併營收為11.19億元，月減33.8％、年增22％，是近五個月低點，第2季合併營收為45.11億元，季減39.3％、年增70.3％，據了解，主要是受到新台幣匯率走勢與產品組合影響，不過仍為單季歷史次高表現，累計上半年合併營收為119.49億元，年增約1.28倍，已超越去年全年營收。

智原原先評估，第2季營收可能季減約三成，主因先進封裝相關業績減少，單季毛利率則可能回升為27％至30％間。

智原指出，該公司與晶圓廠、記憶體廠及封裝廠密切合作，提供先進封裝一站式服務，尤其在3D封裝方面，能協助客戶取得僅晶圓廠可提供的技術支援，大幅提高獨特性及接案優勢。

晶圓廠 營收

延伸閱讀

國巨營收／第2季327.7億元 創單季新高

智原營收／上半年119.49億元、年增128% 已超過去年全年表現

汎銓營收／6月1.87億元、與第2季同創新高 挾技術領先地位赴美

創意6月合併營收月增二成 力旺下滑55%

相關新聞

鈊象6月每股稅前賺3.71元

遊戲股王鈊象（3293）昨（8）日公告6月自結稅前淨利10.46億元，每股稅前盈餘3.71元；累計鈊象今年上半年每股稅前...

M31 6月營收 18個月高點

矽智財（IP）廠商M31（6643）昨（8）日公布6月營收，站上近18個月高點。同時，特殊應用IC（ASIC）設計服務廠...

勤凱6月營收月增6.8% 打入 AI 眼鏡鏈

電子材料大廠勤凱（4760）昨（8）日公布6月營收1.51億元，月增6.83%，年增24.7%；第2季營收4.33億元，...

昇達科6月營收月減28%

網通廠昇達科（3491）昨（8）日公布6月營收1.36億元，下探今年以來最低點，月減28%，年減36%。

攻頂 閎康6月營收月增17% 汎銓6月合併營收月增2%

半導體檢測實驗室大廠閎康（3587）昨（8）日公布6月營收為5.03億元，單月營收首度站上5億元大關創單月新高，月增17...

櫃買助企業接軌 IFRS

櫃買中心（Taipei Exchange）攜手臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，舉辦四場「IFRS S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。