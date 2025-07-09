M31 6月營收 18個月高點

矽智財（IP）廠商M31（6643）昨（8）日公布6月營收，站上近18個月高點。同時，特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原也公布6月營收，月減逾三成，但第2季業績仍為歷史次高水準，上半年營收已超越去年全年表現。

M31的6月合併營收為1.63億元，月增5.1％、年增12％，為近18個月高點，第2季合併營收為4.48億元，季增3.2％，年增4.5％，也是近六季高點，累計上半年合併營收8.83億元，年增14.4％。

M31去年業績衰退，今年營運表現要力拚增長雙位數百分比，法人預期，該公司今年第3季美元計營收表現應會持續向上。法人表示，M31今年以來，晶圓廠端客戶成長力道優於預期，是推動其表現的主要動能，下半年主要觀察AI、手機與車用電子等應用需求情形。

在智原方面，6月合併營收為11.19億元，月減33.8％、年增22％，是近五個月低點，第2季合併營收為45.11億元，季減39.3％、年增70.3％，據了解，主要是受到新台幣匯率走勢與產品組合影響，不過仍為單季歷史次高表現，累計上半年合併營收為119.49億元，年增約1.28倍，已超越去年全年營收。

智原原先評估，第2季營收可能季減約三成，主因先進封裝相關業績減少，單季毛利率則可能回升為27％至30％間。

智原指出，該公司與晶圓廠、記憶體廠及封裝廠密切合作，提供先進封裝一站式服務，尤其在3D封裝方面，能協助客戶取得僅晶圓廠可提供的技術支援，大幅提高獨特性及接案優勢。