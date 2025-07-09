鈊象6月每股稅前賺3.71元
遊戲股王鈊象（3293）昨（8）日公告6月自結稅前淨利10.46億元，每股稅前盈餘3.71元；累計鈊象今年上半年每股稅前盈餘21.63元，傲視國內遊戲族群，公司對下半年營運持樂觀態度。
鈊象6月營收18.49億元，月減2.5%、年增18.9%；其中，授權遊戲、網路遊戲及商用遊戲機營收占比各為69%、28%及3%，高毛利率授權遊戲、網路遊戲比重愈來愈高。
鈊象董事長李柯柱曾指出，公司近期成功取得英國線上博弈執照，最快第3季開始貢獻業績，同時也積極申請美國某些州的線上博弈執照，預估下半年營運優於上半年，全年營運更勝去年。
李柯柱透露，目前公司已與英國通路合作夥伴積極接洽中，並針對產品開始進行對接，最快第3季就會有來自英國的收入進帳，同時公司也正開拓歐洲其他地區與美國某些州的市場，壯大海外市場版圖。
鈊象今年來的毛利率已衝上新高，達98%，主因來自授權遊戲營收占比拉高，超過70%；其中，東南亞成長力度最大，其次為美國市場，而歐洲市場剛起步，但未來勢必會成為業績主力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言