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鈊象6月每股稅前賺3.71元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲股王鈊象（3293）昨（8）日公告6月自結稅前淨利10.46億元，每股稅前盈餘3.71元；累計鈊象今年上半年每股稅前盈餘21.63元，傲視國內遊戲族群，公司對下半年營運持樂觀態度。

鈊象6月營收18.49億元，月減2.5%、年增18.9%；其中，授權遊戲、網路遊戲及商用遊戲機營收占比各為69%、28%及3%，高毛利率授權遊戲、網路遊戲比重愈來愈高。

鈊象董事長李柯柱曾指出，公司近期成功取得英國線上博弈執照，最快第3季開始貢獻業績，同時也積極申請美國某些州的線上博弈執照，預估下半年營運優於上半年，全年營運更勝去年。

李柯柱透露，目前公司已與英國通路合作夥伴積極接洽中，並針對產品開始進行對接，最快第3季就會有來自英國的收入進帳，同時公司也正開拓歐洲其他地區與美國某些州的市場，壯大海外市場版圖。

鈊象今年來的毛利率已衝上新高，達98%，主因來自授權遊戲營收占比拉高，超過70%；其中，東南亞成長力度最大，其次為美國市場，而歐洲市場剛起步，但未來勢必會成為業績主力。

營收 美國 鈊象

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