勤凱6月營收月增6.8% 打入 AI 眼鏡鏈

電子材料大廠勤凱（4760）昨（8）日公布6月營收1.51億元，月增6.83%，年增24.7%；第2季營收4.33億元，季增4.9%，年增17.61%；上半年營收8.45億元，年成長約33.34%。

勤凱透過自製研發的利基型產品「合金材料」，攻入當紅的AI眼鏡及伺服器供應鏈。公司預期，隨著AI眼鏡市場需求強勁，有望帶動合金材料出貨，是下半年的明星產品。

勤凱副董事長莊淑媛指出，合金材料應用於多層有機載板及先進封裝製程，材料具有高頻高速傳輸、高導熱等特性，取代原本的電鍍銅，目前已小量出貨，顯示勤凱自製研發能力已達國際水準，而應用於先進封裝的材料，目前亦與客戶積極共同測試開發下一世代的產品。

勤凱認為，即便全球產業仍將受關稅、匯率等不確定因素影響，該公司第3季營運穩定度將優於第2季。同時，AI眼鏡及伺服器等需求開始浮現，合金材料未來貢獻度逐步增加，將是業績成長動能的關鍵。