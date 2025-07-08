中美晶上半年營收達396億元、創同期次高 環球晶連3項營收寫同期第三

中美晶（5483）8日公布6月合併營收達71.6億元，月增12.72%、年增5.07%；第2季營收達202.3億元，季增4.43%，累計上半年營收來到396億元，創歷史同期次高。集團指出，半導體與綠能雙主軸布局逐漸發酵，帶動整體營運動能回升。

旗下半導體子公司環球晶（6488）同步公布6月合併營收為57.2億元，月增14.18%、年增7.07%；第2季合併營收達160.1億元，季增2.65%，上半年營收則達316億元，年增3.91%，包括6月、第2季與上半年營收皆寫下歷年同期第三高紀錄，展現營運穩健表現。

環球晶表示，受惠全球客戶推動供應鏈在地化，加上德州、密蘇里與義大利等地新廠陸續送樣出貨，有助帶動後續營收貢獻。現階段集團於全球18處據點持續擴充先進製程產線，聚焦高階晶圓產品出貨，有助提升區域供應彈性與產能使用效率。

中美晶也強調，除半導體動能回升外，再生能源布局逐步開花，包括子公司續興與艾涅爾太陽能憑證量皆居市場前段班，綠電售電合約規模穩步成長，預期將成營運另一動能。艾涅爾目前整合逾700座電廠、320MW太陽能電力，2026年預計釋出逾100MW現貨，搶攻企業RE100綠電商機。

此外，關聯企業朋程（8255）、台特化（4772）上半年營收分別年增16.2%、19.2%，表現優於市場預期。台特化日前亦攜手弘潔科技切入先進製程設備清洗與表面處理等新興應用，強化集團對半導體客戶一站式服務深度。中美晶指出，未來將持續深化半導體與綠能雙軸布局，推動營運長線成長。