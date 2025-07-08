中美晶上半年營收創歷年同期第二高 環球晶則為歷年同期第三高

中美晶(5483)今日公告6月營收，合併營收達71.6億元，月增率12.72%，年增率5.07%。中美晶今年第2季合併營收202.3億元，較第1季成長4.43%，年增率1.68%；中美晶2025年上半年營收達396億元，接近400億元大關，達歷史同期第二高，2025年6月營收與第二季營收雙創歷史同期第三，顯見集團於關鍵領域布局綜效已逐漸發酵，為整體事業版圖增添更強的競爭優勢和成長潛力。

中美晶旗下的半導體子公司環球晶今日也公告6月營收，合併營收達57.2億元，月增率14.18%，年增率7.07%。環球晶圓今年第二季合併營收達160.1億元，較第一季成長2.65%，年增率4.45%。2025年上半年環球晶圓的累計合併營收為316億元，較去年同期成長3.91%。2025年6月營收、第二季及上半年營收皆創歷史同期第三。顯示環球晶圓憑藉其高效的營運管理與全球據點優勢，仍得以在產業變動與景氣不確定中持續展現穩健成長動能。

環球晶表示，面對地緣政治、匯率與關稅政策等變動導致的全球經濟不確定性，客戶積極推動供應鏈在地化。環球晶憑藉橫跨全球九個國家、18個營運據點的布局，強化當地供應能力，靈活回應市場變化，掌握急單及轉單契機，穩定提供各尺寸產品，協助客戶因應瞬息萬變的政經環境。

環球晶美國德州新廠、密蘇里廠與義大利廠的新建產線皆聚焦於先進製程用高階晶圓，已陸續送樣並開始少量出貨，預期可於今年下半年至明年上半年間擴大營收貢獻。除新廠外，全球多處既有廠區擴建計畫已投入生產，產線同樣聚焦於高附加價值、技術門檻較高的先進製程產品，這些擴產效益已開始穩定貢獻營收，也有助提升產能使用效率與區域供應彈性。

在再生能源領域，台灣太陽能市場近兩年受到案場進度不如預期，再加上來自東南亞等海外模組出口美國受阻，轉而出口台灣，太陽能市場面臨挑戰；內需市場需求不振，中美晶近期營運仍傳來佳音：太陽能電池已通過海外客戶驗證，預計逐步放量，挹注未來營收與獲利；再生能源服務方面，售電業務快速成長，客戶對綠電的需求殷切，目前集團已簽訂的長期售電合約累計規模可觀，預期未來售電業務營業額有望顯著成長。