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元太營收／6月40.6億元、年增46.7% 創單月新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

電子紙大廠元太（8069）8日公告今年6月合併營收40.66億元，月增25.2%，年增46.7%，創史上單月新高。

元太董事長李政昊先前在法說會中表示，美國總統川普對全球祭出對等關稅，又宣布暫緩90元的豁免期，引發電子紙產品銷售美客戶搶著提前拉貨。他透露，元太現在產能十分緊，主要是訂單大於產能。他並預期，這波提前拉貨潮，將讓元太今年第2季，交出史上同期最強勁的業績表現。整體而言，2025年是好的一年。

元太第2季合併營收106.26億元，季增31.8%，年增38.8%，來到單季歷史次高。累計今年上半年合併營收186.85億元，年增40.5%，為同期歷史新高。

元太今天股價上漲2.5元，成交量7,523張，收228元。

元太 營收 電子紙

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