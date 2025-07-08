群聯第2季營收178.9億元、年增13% 創單季新高

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯（8299)今天公布6月營運結果，合併營收為61.98億元，月成長9%，年成長16%。年度累計至6月營收達317.29億元，為歷史同期第三高，其中第2季營收178.9億元，營收年成長13% ，創單季歷史新高。

群聯執行長潘健成表示，「目前正值全球匯率急速波動期間，由於群聯與全球客戶之間的交易大多以美金計價，當新台幣兌美元快速升值時，將使美金營收換算為新台幣時出現折價效果，造成新台幣營收表面上成長幅度被壓抑。若以2025年第言季的平均匯率回推新台幣，群聯第2季的實質營收成長將更為明顯；換言之，第2季美元營收，成長幅度較為顯著。這也突顯，在此動盪期間，評估企業營運表現時，應同時關注其美元基礎營收與本業動能。

潘健成進一步說，上季曾提及NAND控制晶片供應吃緊，當時我們即積極與上游供應鏈夥伴溝通協調，爭取更多產能以滿足NAND原廠客戶需求。這項努力已在6月與第2季營收上逐漸展現成效。同時，PCIe SSD儲存模組出貨動能強勁，年增達73%，顯示全球儲存市場加速朝高速SSD轉型，呼應群聯多年來在PCIe SSD產品布局的方向與節奏。此外，6月的NAND儲存總出貨位元數 (Bit Shipment) 年增也超過8% ，代表終端應用對高容量儲存的需求持續上升，將對未來營收成長帶來正向助力。