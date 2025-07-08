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群聯營收／6月61.98億元、年增16% 第2季178億元創新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯（8299）8日公布2025年6月份營運結果，單月營收為61.98億元，月成長9%，年成長16%；合計第2季178.9億元，年成長13%，創單季歷史新高；累計前六月營收達317.29億元。

群聯執行長潘健成表示，目前正值全球匯率急速波動期間，由於群聯與全球客戶之間的交易大多以美金計價，當新台幣兌美元快速升值時，將使美金營收換算為新台幣時出現折價效果，造成新台幣營收表面上成長幅度被壓抑。

若以2025年第1季的平均匯率回推新台幣，群聯第2季的實質營收成長將更為明顯；換言之，第2季美金營收，成長幅度較為顯著，這也突顯，在此動盪期間，評估企業營運表現時，應同時關注其美元基礎營收與本業動能。

潘健成指出，上季曾提及NAND控制晶片供應吃緊，當時公司即積極與上游供應鏈夥伴溝通協調，爭取更多產能以滿足NAND原廠客戶需求，這項努力已在6月與第2季營收上逐漸展現成效。

另外，PCIe SSD儲存模組出貨動能強勁，年增達73%，顯示全球儲存市場加速朝高速SSD轉型，呼應群聯多年來在PCIe SSD產品布局的方向與節奏。

潘健成強調，公司6月的NAND儲存總出貨位元數（Bit Shipment）亦年增超過8%，代表終端應用對高容量儲存的需求持續上升，將對未來營收成長帶來正向助力。

NAND 新台幣 潘健成 營收 群聯

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