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上洋營收／上半年24.2億元創同期新高 東南亞洗衣市場持續拓點

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋（6728）8日公布6月營收3.46億元，月減27.48%，年增39％；第2季營收14.36億元，年增46.38%；累計上半年合併營收24.2億元，創歷史同期新高，年增55%。

上洋說明，近期政府針對房貸政策進行多項調整，對自住與投資型購屋需求產生顯著影響。加上全球高利率環境仍未明顯緩解，民眾購屋意願趨於保守，全台房市逐步進入冷靜觀望期。

上洋指出，房市動能減緩不僅衝擊建案成交量，也連帶影響新屋裝修與家電汰換需求，整體空調市場買氣明顯降溫，銷售動能不若前兩年高峰期強勁。

雖然上洋空調業務上半年整體成績亮眼，在6月憑藉品牌力與渠道布局維持成長，但已觀察到市場力道明顯轉弱、整體氛圍趨於謹慎，預期下半年空調市場需求將較為平緩。

上洋進一步說明，商用洗衣事業則因貼近生活即時需求，上半年營運穩健，旗下《RIV精緻洗衣》與《SeSA自助洗衣吧》維持熱度，面對終端消費者的收洗件數創新高。

而在設備在台銷售方面，由上洋總代理的日本第一《AQUA》與美國百年《優必洗Huebsch》兩大品牌共同推升下，商用洗衣設備銷售年增超過70%。

上洋表示，儘管上半年表現優於預期，惟台灣自助洗衣市場成熟競爭加劇，且氣候變遷導致夏季時間延長等因素，也可能對自助洗衣市場的成長動能造成影響，因此對下半年仍將採取較為保守的態度審慎因應。

上洋近年積極推動海外市場布局，旗下越南自助洗衣品牌《SESA Coin Laundry》繼胡志明市陸續開設直營門市之後，6月更是首度插旗觀光熱區峴港，瞄準外國遊客、背包客的旅行需求，推出一系列智慧洗衣服務，導入新模式，搶攻當地市場。

此外，上洋除耕耘泰國、越南外，也成功於菲律賓第三大城達沃市導入《AQUA》商用洗衣設備，協助當地經銷商打造自助洗衣示範門市，穩步推動東南亞市場擴張，累積品牌知名度與口碑，並持續為消費者提供高效、便捷的自助洗衣服務。

布局 東南亞 營收

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上洋拓展商用洗衣版圖

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