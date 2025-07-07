中菲行6月營收年增5% 貨運量成長
中菲行（5609）6月營收25.5億元，年增5.5%；累計上半年集團營收為144.1億元，較去年同期成長20.2%。持續看好全球AI、半導體等高科技產品的進、出口需求攀升，持續瞄準商機提供各種客製化的物流服務。
中菲行表示，6月受惠台幣兌換美金大幅升值，平均匯率由去年同期的32.37元升值到今年6月的29.62元，大幅增加8.5%，因此雖然6月份空運貨運量較去年同期成長三成，海運貨運量成長近一成，但是受到匯率換算影響，營業額的成長因而受到影響。
在當前全球貨幣市場波動頻繁的環境下，中菲行將持續密切關注匯率變化，透過多元的貨幣組合及靈活的財務結構，有效降低匯兌風險，確保業務穩定發展。展望未來，基於中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」所建構的資源及能力，中菲行必將持續成長、創造高峰。
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