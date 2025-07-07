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振大營收／6月7.4億元、年增83.7% 電商客戶網紅訂單大爆發

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

成衣廠振大環球（4441）7日公告6月營收7.42億元，年增83.7%，創同期次高，上半年營收達34.25億元，年增50.83%。據悉，振大環球受惠於電商平台積極推動網紅經濟，攜手美國社交名人Sofia Richie Grainge合作，結合振大環球設計開發與快速生產能力，打造聯名商品並在全球熱銷，挹注業績成長動能。

振大環球表示，在全球貿易環境高度不確定挑戰下，上半年營收大幅成長，主要受到電商平台網紅品牌帶動影響，若以美元計價更達年增100%的爆發性成長。在此新合作模式下，振大環球並從傳統成衣製造商，晉升為「跨越電商合作未來的公司」，客戶非常讚賞策略合作成效，也表示有信心未來幾年數倍銷量成長，公司預期未來營運表現將逐年放大。

振大環球上市案日前已通過證交所審議，有望在下半年掛牌。公司表示，目前訂單能見度已看到年底，第3季產能滿載態勢已延續到第4季，對全年維持雙位數以上成長充滿信心。

而針對近期台幣快速升值，振大環球收付款以美元計價為主，具備自然避險效果，公司亦持續調整美元部位，目前淨曝險部位不到1成，有效平衡短期波動風險，雖第2季需認列一次性的評價匯損，但振大環球強調，基本面會打敗匯率影響，未來訂單與出貨動能非常強勁，有效稀釋匯損影響，整體獲利仍會穩步成長。

在地緣貿易上，美越近期達成貿易協議，越南輸美關稅由先前的46%降至20%，對紡織產業構成重大利多，振大環球亦將於關稅敲定之後，啟動海外產能再配置計畫，積極擴大在關稅有利地區的產線布局，如非洲迦納、馬達加斯加、印尼等地區的產線布局，提供更多元具競爭力的解決方案。

營收 電商

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