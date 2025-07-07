緯軟第2季與上半年營收雙創高 4大核心正成長

受惠於互聯網客戶持續穩定貢獻營收，資訊服務商緯創軟體今天發布6月營收為新台幣8.99億元，年增8.81%。第2季營收為27.23億元，年增7.9%；累計上半年營收53.64億元，年增8.54%。第2季與上半年營收皆創下新高紀錄。

緯軟發布新聞稿說明表示，從區域市場來看，今年上半年4大核心市場皆呈現正成長，分別為整體營收帶來不同程度的助益。

產業別表現方面，互聯網產業主要客戶持續穩定貢獻營收，同時部分新興客戶成長動能強勁，展現亮眼的業務拓展潛力；製造業板塊則在半導體領域業務推動下，營收表現亮眼；但新能源產業在風險控管考量下，持續縮減業務規模，營收占比較去年同期下滑。

展望後市，緯軟表示，將持續深化互聯網領域的技術布局，與客戶合作關係，維持穩健的成長節奏。同時看準台灣半導體產業蓬勃發展，緯軟於日前宣布成立全新的半導體事業單位，服務範疇也自既有IT（資訊科技）與OT（營運技術）領域，進一步拓展至IC設計相關業務。

此外，緯軟也指出，將持續擴大半導體相關資源配置，穩步提升此業務對整體營收的貢獻度。