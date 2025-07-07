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雙鴻6月營收月增3.4% 缺料導致年減0.9%

中央社／ 台北7日電

受液冷散熱零件缺料影響，散熱大廠雙鴻今天公布6月營收新台幣16.76億元，月增3.4%，但較去年同期下滑0.9%，創下2024年3月以來首見的營收年減。

受惠輝達（NVIDIA）去年底推出GB200 AI伺服器，導入液冷散熱技術，雙鴻今年以來營收暴衝，2月至4月，單月營收年增率皆超過5成。雙鴻今天公布6月營收意外出現年減，格外引發外界關注。

雙鴻坦承，6月營收確實不如預期，主要有3個原因，首先最主要是液冷散冷有零件缺料，造成產品來不及出貨，相關問題第3季可解決。

另外去年同期因美系客戶拉貨，營收創下當時的歷史新高，比較基期偏高。以及新台幣兌美元匯率急升，同樣造成影響。

不過雙鴻第2季營收53.13億元，季增20.3%，比去年同期成長24%，續創單季營收歷史新高。累積雙鴻上半年營收97.27億元，年增率也達到30.88%。

雙鴻董事長林育申日前表示，AI伺服器功率愈來愈高，散熱需求愈來愈強，液冷散熱的發展趨勢不會回頭，液冷成為雙鴻今年最重要的營運動能。隨GB200伺服器大量出貨，以及接下來GB300即將推出，林育申樂觀預估雙鴻今年下半年的成長動能會比去年還要強。

營收 雙鴻

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