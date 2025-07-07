寶泰目標8月初登興櫃 鎖定三大寵物新藥攻國際市場

動物新藥開發公司寶泰生醫（7850）7日表示，該公司已在7月初送件申請，目標8月初登錄興櫃。寶泰總經理宋豪麟表示，將鎖定寵物癌症用藥、心臟病用藥、自體免疫用藥為主要產品，目前第一項開發中產品、治療黑色素瘤的PT001已在申請田間試驗階段，未來在台上市後，也將進軍全球市場。

寶泰7日舉辦媒體交流會，宋豪麟表示，寶泰外部最大股東為胡定吾家族的汎球生物藥劑研發公司，外部股東還有第一金創投、中國信託證券創投、富邦證券、倍利創投、富耀基金。他並透露，寶泰已在今年3月以換股方式併購了牧騰生技。

宋豪麟表示，目前寵物醫療存在兩大痛點，一是缺乏藥物，有超過95%藥物為人用藥物改變劑量後直接給動物使用，並非專為犬貓設計；另外就是缺乏創新，全球獸醫藥物創新速度，遠慢於人類醫療創新速度。

寶泰目前發展中的藥物中，包括PT001、治療犬隻心臟病的PT401、以及治療犬、貓癌症的PT002都是自國際授權取得的產品，除了PT001已申請田間試驗階段之外，PT401 也已申請田間預試驗，並已展開GMP生產。寶泰另有自行開發的PT302、PT303、PT304都是自體免疫相關治療藥物。

宋豪麟說，寶泰目前研發速度最快PT001，根據美國獸醫腫瘤學會資料，有50%比例犬隻，在10歲後會罹患某種形式癌症，為犬隻死亡原因第一名，目前已申請田間試驗階段，相當於人類藥品上市前所做的臨床三期；PT401為針對犬隻基因療法，尤其10歲以上小型犬罹病率達30至40%；另外則是自體免疫疾病的標靶治療。

寶泰將以產品建構雙引擎，包括授權與自行開發，全球將搜尋適當產品線，並做授權開發。第一項產品為癌症疫苗，是從台灣學研界授權後同步在台灣與美國進行開發，未來瞄準全球市場；第二項產品為基因療法，與美國公司合作產品線，已獲得授權，將在亞洲市場進行開發及上市。

他說，未來寶泰除了新藥之外，旗下牧騰生技已進軍再生醫療與檢測，如寵物幹細胞、日常保健產品，目前合作寵物用品通路超過200家，獸醫院合作家數超過900家。