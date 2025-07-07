快訊

慎防致災！ 嘉縣、高雄豪雨特報 中南部7縣市大雨

丹娜絲瀕死 今北東炎熱南大雷雨 將有2熱帶擾動發展 吳德榮曝對台影響

川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

泰谷6月營收月增14% 叡揚6月合併營收月增11.9%

經濟日報／ 記者籃珮禎林薏茹 / 台北報導

LED磊晶廠泰谷（3339）昨（6）日公告6月營收1.07億元，月增14.17%，為逾十年單月新高，並較去年同期大增117.15%。

泰谷指出，上月營收成長，主要受惠於轉投資半導體相關子公司貢獻，顯示該公司積極轉型半導體領域的策略已逐步展現成效。

叡揚（6752）昨（7）日公告6月合併營收1.69億元，月增11.9%，年增20.94%。

叡揚第2季合併營收4.89億元，季增7%，年增19.27%，為歷年同期最佳；上半年合併營收7.86億元，年增20.33%，創歷年同期新高。

叡揚看好，今年隨著資訊治理及資訊安全工具大幅增加，加上雲端服務拓展中小企業客群有成，大型客戶採用雲端服務意願也增溫，訂閱式收入占比還會持續拉升，有利創造穩定及可預期的收入。

營收 雲端服務

延伸閱讀

弘凱營收／6月7,118萬元 月增3.62%、年減1.48%

新北推雙語技職訓練週記 創新工具提升職場素養

陸新能源車 看好15品牌具競爭力

茂達營收 寫最佳6月

相關新聞

推進12吋廠興建計畫 世界星國子公司募資41億

世界先進（5347）昨（7）日代重要子公司VisionPower Semiconductor Manufacturing...

耐特轉型 15日登興櫃

家登投資的半導體聯盟關鍵材料夥伴耐特科技（8058）轉型有成，攜手家登跨足半導體產業並開拓半導體後段製程應用，預計7月1...

信驊目標價 喊6,100元

「股王」信驊（5274）近來股價一路走多，再度攀逾5,000元整數大關。外資摩根士丹利（大摩）證券錦上添花，基於各項利多...

山太士6月單月營收月增1.3倍

受惠於半導體材料出貨大增，半導體先進材料供應商山太士（3595）昨（7）日公告今年6月營收達4,885萬元，月增132....

上詮6月合併營收月減2.3%

光通訊廠上詮（3363）昨（7）日公告6月合併營收1.87億元，月減2.34%，年增50.57%。

達明6月營收月增22% 廣明增5.7%

廣達集團旗下廣明（6188）及子公司達明機器人6月營收出爐，廣明為7.63億元，月增5.71%；達明為1.51億元，月增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。