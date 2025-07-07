泰谷營收／6月1.07億元創逾十年新高 月增14%、年增117%

LED磊晶廠泰谷（3339）7日公告6月營收1.07億元，較上月大幅成長14.17%，更寫下單月逾十年來的新高紀錄，較去年同期顯著成長117.15%。第2季營收為2.66億元，較第1季增加98.51%；累計2025年上半年合併營收為4.01億元，較去年同期顯著成長28.14%。

泰谷指出，營收成長主要受惠於轉投資半導體相關子公司貢獻，顯示其積極轉型半導體領域的策略已逐步展現成效。

泰谷進一步說明，公司營收的顯著增長，主要來自近年來在半導體領域的積極投資與布局。自去年起，泰谷陸續投資了泰士科技、承芯科技，以及第5月新投資的半導體檢測廠。這些子公司從第5月開始顯著貢獻營收，為泰谷注入強勁成長動能。

法人觀察，目前泰谷LED本業與新增半導體業務的營收比重已達5:5，顯示公司在半導體領域的布局已初具規模。法人對泰谷下半年的營運成長持樂觀態度，預期隨著半導體業務訂單能見度增加，營收貢獻將持續擴大。