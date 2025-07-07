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櫃買中心駁回樺晟申復案 7/21終止櫃檯買賣

中央社／ 台北7日電

櫃買中心今天審議樺晟終止櫃檯買賣申復案，結果為不同意申復，樺晟公司將自今年7月21日終止櫃檯買賣。

櫃買中心今天發出新聞稿表示，審議樺晟電子股份有限公司終止櫃檯買賣申復案，審議結果為不同意申復，原處置應予維持。

根據樺晟2024年法說會資料，樺晟電子成立於1984年，以生產電腦線材起家，於2005年台灣股票上市。樺晟所生產的主要產品以筆記型電腦、液晶顯示器、桌上型電腦及其週邊產業用連接線組為主，其中以筆記型電腦連接線組為大宗產品。2021年起切入環保綠能市場，發展儲能系統、太陽能材料及循環經濟。

樺晟今年6月公告，接獲櫃買中心通知自今年7月21日起終止有價證券買賣，因樺晟今年4月24日經董事會決議處分重要子公司，導致喪失主要營收及獲利來源，且股權交易已完成；樺晟未依業務規則第15條之11規定辦理，核有業務規則第12條之2第1項第20款規定情事，經櫃買中心公告自今年7月21日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心

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