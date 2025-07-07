東研信超營收／第2季2.4億元創歷年次高 龜山10米法實驗室將完工

專業電子檢測廠商東研信超（6840）公告2025年6月合併營收達新台幣8,325萬元，年增2.07%；第2季營收累計2.4億元，符合今年營收逐季成長目標，亦為歷來單季次高紀錄。該公司提到，受惠於邊緣AI應用加速落地，帶動NB/PC、網通設備、工控及工業電腦等裝置需求擴大，系統廠新案開發動能強勁，進一步推升旗下檢測實驗室稼動率穩健成長。儘管6月營收仍因台幣升值影響部分結算數字，整體案件執行率仍呈現穩定上揚趨勢。累計2025年上半年營收達4.36億元，較去年同期成長7.07%，持續展現營運成長動能。

該公司提到，隨著AI應用逐步實現，加上疫情期間NB/PC大量購機潮已陸續進入換機需求，結合新技術導入，同時市場在歷經消費信心低迷後，終端需求明顯升溫，帶動系統廠與工控廠開案意願提升，挹注東研信超第2季月均營收達8,000萬元，創下自2022年第4季以來新高，營運重回正常水準。

該公司提到，第2季營收成長，部分亦來自美國FCC（聯邦通訊委員會）對中國大陸具國安疑慮實驗室提出禁令，所產生之轉單效應；加上中國大陸檢測認證市場在歷經汰弱留強，淘汰部分體質不佳實驗室後，目前價格已逐漸回穩，進一步帶動來自中國大陸市場的營收逐步回升。

該公司提到，未來東研信超將以持續擴充台灣檢測量能為主要目標，其中龜山二廠10米法實驗室將於7月中旬完工，並緊接美國知名雲端服務供應（CSP）大廠進廠審查，最快將於第3季內正式取得認證資格，由於龜山二廠規劃全新10米法電波暗室，符合CSP廠所需AI伺服器等高功率、高階檢測需求，亦可一站式完成EMC與Safety測試服務，提高東研信超在AI世代檢測競爭優勢，在新的檢測量能開始投入下，第3季可望延續其成長動能，帶動營收逐季續揚。