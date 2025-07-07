普萊德營收／6月1.66億元 累計前六月9.39億元創同期新高

網通品牌普萊德科技（6263）7日公布今年6月自結合併營收為1.66億元，月增12%、年增17%，第2季營收4.8億元，季增5%，年減3.4%，累計上半年自結合併營收為9.39億元，年增1.7%，創同期新高。

普萊德表示，因應工業4.0與AIoT應用普及，工業物聯網對高速穩定的網路基礎建設需求日益提升，普萊德布局10G光纖網路轉換器系列，涵蓋商規與工規，支援光轉光（Fiber-to-Fiber）、光轉電（Fiber-to-Copper）、網管型與非網管型等應用，產品具備高頻寬、低延遲與即時通訊能力，並整合智慧PoE節能與雲端App管理，適用於自動化控制、AI視覺、感測資料長距離傳輸，成為工業物聯網、智慧工廠、高速5G無線網路實現長距離穩定連線的核心利器。

此外，普萊德指出，新推出工業級Wi-Fi 7 Mesh無線網路基地台系列（IAP-3600BE、IAP-3600BE-4PF），支援最新802.11be無線標準與WPA3加密，為工業控制領域、智慧交通等嚴苛環境提供安全、高效能的長距離無線通訊。

普萊德指出，工業級Wi-Fi 7 Mesh無線網路基地台系列具備IP30外殼，耐攝氏零下40度至高溫70度寬溫範圍運作，支援普萊德智慧化中央網管平台和專利雲端化管理CloudViewerPro App，線上即時掌握使用狀況與進行必要設定，提昇無線通訊管理效能。