永立榮營收／6月925.3萬元、年增168.2% 與上半年雙創新高

永立榮（6973）7日公告6月營收925.3萬元，月增24.08％、年增168.2％；累計今年上半年營收4,008.4萬元，年增92.71％，上半年營收達成去年全年度的86.75％水準，且6月、上半年營收齊步改寫歷年新高。

永立榮表示，受惠於旗下獲INCI核准之「小鹿羊水幹細胞外泌體」核心專利技術進一步導入高端醫美應用，關鍵成分「小鹿羊水活萃D-AFE」成功導入知名美容保養品牌系列產品後，在消費者市場高度認可與迴響下，帶動主要客戶的拉貨力道增溫，是永立榮6月、上半年營收繳出雙創歷年新高的關鍵。

展望2025年，永立榮將在穩健營運基礎上持續深化「幹細胞×外泌體×新藥開發」的三軸策略，積極拓展再生醫療與高機能保養應用的成長潛能。

永立榮也積極針對五項獲INCI國際認證核准之幹細胞、與外泌體技術擴大合作夥伴與延伸的應用範疇，進一步帶動單一原料的價值轉換能力與產業擴張彈性，創造公司營運穩定現金流回饋，並助力創新藥物與原料開發，建構兼顧即期營收與長線技術價值的雙引擎營運體系。