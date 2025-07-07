寶泰瞄準寵物3大用藥市場 拚8月登錄興櫃

以貓狗為主寵物用藥公司寶泰總經理宋豪麟表示，未來將以寵物癌症用藥、心臟病用藥、自體免疫用藥為主要產品，所有產品先在台灣開發，目前陸續布局全球市場與開發，預計明天送件申請公開發行，拚8月初登錄興櫃。

寶泰今天舉辦媒體交流會。宋豪麟表示，寶泰外部最大股東為胡定吾家族的汎球生物藥劑研發股份有限公司，外部股東還有第一金創投、中國信託證券創投、富邦證券、倍利創投、富耀基金。

他說，目前寵物醫療存在2大痛點，第1是缺乏藥物，有超過95%藥物為人用藥，只經過劑量修改，並非專為犬貓設計；第2、缺乏創新，全球獸醫藥物創新速度，遠慢於人類醫療創新速度。

宋豪麟表示，為了解決寵物醫療痛點，寶泰針對寵物保健醫療推出方案，包括發現疾病的診斷與預防疾病的控制策略，讓寵物能有嚴重疾病的精準醫療。

他說，寶泰目前研發速度最快是癌症疫苗，根據美國獸醫腫瘤學會資料，有50%比例犬隻，在10歲後會罹患某種形式癌症，為犬隻死亡原因第1名，目前已申請田間試驗階段，相當於人類藥品上市前所做的臨床三期。

再來是針對犬隻死亡原因第2名的心臟病基因療法，尤其10歲以上小型犬罹病率達30至40%；另外則是自體免疫疾病的標靶治療。

他也表示，寶泰將以產品建構雙引擎，包括授權與自行開發，全球將搜尋適當產品線，並做授權開發。第1項產品為癌症疫苗，是從台灣學研界授權後同步在台灣與美國進行開發，未來瞄準全球市場；第2項產品為基因療法，與美國公司合作產品線，已獲得授權，將在亞洲市場進行開發及上市。

他說，未來寶泰除了新藥之外，旗下牧騰生技已進軍再生醫療與檢測，如寵物幹細胞、日常保健產品，目前合作寵物用品通路超過200家，獸醫院合作家數超過900家。