股王信驊迎AI浪潮 大摩給出這個目標價、一舉衝上外資圈最高

股王信驊（5274）近來股價一路走多，再度攀逾5,000元整數大關。外資摩根士丹利（大摩）證券錦上添花，基於各項利多薈萃，將目標價調升至6,100元，一舉衝上外資圈最高，樂觀情境下，甚至上看7,000元水準。

大摩科技產業分析師顏志天在最新出具的個股報告中指出，信驊是一家具有獨特性的輝達（ NVIDIA） 概念股，也是 AI 伺服器的主要 BMC（伺服器遠端管理晶片） 供應商。隨ASIC與雲端半導體需求持續成長，將嘉惠信驊長期受惠。

顏志天說，目前信驊的主要利多有二：一、輝達最新GPU平台Rubin 的關鍵元件（如 BMC），預計將於 2026 年第 2 季開始量產出貨，並可能同時採用 Bianca 與 Cordelia 架構的「混合」設計，將同時發揮各自優勢，並降低供應鏈風險。

二、ASIC 成長動能轉強。由於 ASIC 伺服器前期投入成本較低，使 ASIC 伺服器（如 Tranium 和 MTIA）在每單位花費中可納入更多的 BMC，帶動ASIC 所使用的 BMC 將於 2026 年占全球出貨量的 5%–10%。

此外，隨著美國關稅問題的影響已反映在股價中，加上伺服器中的推論（Inference）需求上升，不僅 AI 伺服器機架需求擴大，也能支撐 CPU 與非標準 AI 伺服器的需求。

基於營運前景看好，顏志天上調信驊2025、2026、2027年的每股稅後純益（EPS）各6%、6%、10%，調整後EPS各為93.54元、118.75元、及154.4元。以2026年EPS給予51倍本益比計算，目標價由5,000元調升至6,100元，樂觀情境下更上看7,000元水準，並給予「優於大盤」評級不變。