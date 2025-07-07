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達明營收／6月1.51億元、月增23.2% 看好今年營運優於去年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

廣達（2382）集團旗下達明（4585）機器人7日公布今年6月營收1.51億元，月增23.25%、年增9.68%。展望後市，達明看好美國製造帶來的自動化商機，有利該公司北美業務，伴隨今年中國大陸業務持續上揚，預期今年整體營運將優於去年，且成長幅度比產業平均大。

達明今年6月營收1.51億元。第2季營收3.96億元，季減20.16%、年減9.59%；累計達明今年上半年營收為8.91億元、年增16.35%。

達明今年第2季已受美國關稅政策影響。達明董事長何世池先前分析，美國對等關稅還沒定下來，在不確定性下，客戶也不知道要去哪裡建廠，影響資本支出計畫，進而影響協作機器人產業，期盼關稅政策趕快確定。

不過，隨著川普政府力推美國製造，包含台積電（2330）以及國內大型電子代工廠皆強化美國布局，由於美國人工成本較高，對自動化需求更大，達明機械手臂在AI伺服器組裝、半導體領域都已有實際應用及出貨，將受惠這波美國製造帶來的自動化需求。

大陸市場方面，何世池強調，達明主要競爭優勢在視覺+AI+機械手臂的整合方案，從整體解決方案角度來看，達明產品反而比很多陸商划算；中國大陸市場目前占達明營收約三成，主攻高階應用，達明看好2025年在大陸營運仍會持續成長。

此外，證交所董事會第2季已通過達明轉上市案，市場推估最快第3季轉上市。

營收 美國

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