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新應材營收／6月3.65億元年增18.6% 董座詹文雄估將上修先前目標

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新應材董事長詹文雄。記者李珣瑛／攝影
新應材董事長詹文雄。記者李珣瑛／攝影

特用化學品廠新應材（4749）7日公告今年6月合併營收3.65億元，月減5.4%、年增18.6%，僅次於今年4月及5月，為史上第三高。今年第2季合併營收11.53億元創新高，季增20.2%、年增34.4%。

受惠於半導體先進製程特用化學品出貨成長，新應材今年上半年合併營收21.12億元，年增36.3%，創同期新高。今天股價隨大盤走跌，下跌8元，成交量410張，收588元，呈連八跌走勢。

新應材今年首季交出單季營收、毛利率及稅後純益三項均創史上新高紀錄的好成績，董事長詹文雄表示，由於半導體特化品出貨續旺，今年第2季可望較首季交出季增一成以上的佳績。

詹文雄預期將上調去年底上櫃前業績發表會時的目標，半導體產業產品年增率由原估的25至30％上修為年增35%；顯示器產業產品由年減兩成降為減少15至20%。

半導體 營收

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