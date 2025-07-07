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威剛營收／6月46.98億元創新高、第2季也創高 AI伺服器進入送樣階段

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

在上游原廠規畫停產DDR4的驅動下，DRAM市場需求及現貨價格大幅飆升，DDR4現貨價已大幅超越合約價，推動記憶體模組領導品牌威剛（3260）6月營收再創新高，年增近6成達46.98億元，且較歷史次高的5月營收41.69億元增加了12.69%，第2季營收127.76億元亦為歷史新高。

董事長陳立白表示，受惠DRAM與NAND Flash價格同步走揚，客戶備建庫存需求大增，公司將全力支援主要客戶需求。以目前的訂單能見度與記憶體價格續揚來看，公司不僅第2季營收創高、毛利率表現明顯優於第1季，整體成長動能也將一路延續至第3季，繼續挑戰營運高點。

陳立白進一步說，第2季、第3季的DRAM接單爆量已為公司今年營運成長備足底氣；除此之外，公司籌備多時的AI伺服器產品也進入送樣認證階段，預計今年第4季有機會開始小量接單出貨。看好全球AI應用領域將日益增多，自2026年開始AI伺服器與AI相關產品都將成為公司長期營運發展與獲利增長的全新AI產品動能。

威剛6月合併營收年增59.05%、月增12.69%達46.98億元；受惠DRAM價量齊揚，單月DRAM營收跳增至32.6億元，月增33.93%，占整體營收比重達69.36%，SSD營收比重為20.58%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比10.06%。累計第2季合併營收為127.76億元，季增28.96%、年增27.14%；DRAM模組營收貢獻比重62.15%，SSD為26.29%，記憶卡、隨身碟與其他產品11.56%。

DRAM 營收

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