仁新黃斑部病變藥 跨步

仁新（6696）子公司Belite Bio, Inc開發的新藥LBS-008（Tinlarebant），針對晚期乾性黃斑部病變（Geographic Atrophy,GA）全球臨床三期試驗，已於美、英、法、捷克、瑞士、中國、台灣與澳洲等國完成500位受試者收案。

仁新醫藥表示，這項臨床三期試驗是一項為期24個月之全球多國多中心臨床試驗，採隨機（2：1；Tinlarebant：安慰劑）、雙盲、安慰劑對照研究，主要療效指標為減緩視網膜萎縮區域面積之增長速度，以評估LBS-008治療GA患者的安全性及有效性。

Belite董事長暨執行長林雨新表示，這項三期臨床收案完成是公司推進主要候選藥物Tinlarebant用於治療GA的重要里程碑，GA目前尚無任何有效口服治療藥物，仍存在重大未被滿足的醫藥需求，公司將持續推進Tinlarebant開發，並期待此三期試驗的期中數據。

LBS-008針對GA三期臨床試驗收案最快之一的臨床試驗中心試驗主持人David Rhee表示，此試驗旨在評估Tinlarebant減緩視網膜萎縮區域面積增長的療效。