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路易莎 5.9億元新莊蓋總部

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

餐飲股路易莎（2758）近期董事會通過將在新莊區新工段土地577坪自地委建案，斥資5.9億元，將與建地上9層樓，地下2層樓的總部型態大樓。

路易莎目前規劃該總部大樓以三種用途為主，分別為中央廚房、物流配送中心及未來的路易莎總部，全力朝著多品牌及全力拓展餐食市場方向前進，重啟雙位數高成長的動能。

路易莎這個新莊開發案，將與立華營造簽約，興建總金額為5.92億元，這筆款項將依建造時程規劃發包；其中，地坪577、建坪為4,016、地上9層，地下2層，主要整合生產及物流中心及總行政辦公室。

路易莎咖啡第1季營收約6.4億元，較去年成長12.9%，創歷史最高。路易莎門市約有560間，自有200家店，因為展店數已經達一定規模後，多元化餐飲推動，長期可以降低咖啡豆上升的壓力，六年前就一直測試各種可能性，全面增加餐飲的收入，提升單店的營收，其中，餐的銷售已占總銷售四成。

今年元月一口氣併入多個餐飲品牌。其中，進軍自助餐市場，由兩大品牌打頭陣，主打皇室泰菜風味的「初泰PIKUL泰無限」與已經插旗苗栗金鬱金香酒店的「青焰熟成牛排」。

咖啡 餐飲

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