大江6月營收年增17% 全球拓點

保健品代工大廠大江（8436）昨（6）日公布6月營收7.06億元，年增17.37%；累計今年前六月營收33.83億元，年減3.04%。

大江近日表示，針對國際市場開拓已經啟動「輕資產全球擴展策略」，在海內外設立簡易劑型產線，以因應美國總統川普的關稅衝擊。目前除了台灣、中國大陸和美國外，也已完成印度廠的產線建置，並積極評估在歐洲設立液態包產線，後續也將擴及其他的區域，擴大海外布局。

大決今年已規畫在台灣廠將新增一條液態包產能，預計6、7月投產，在印度、美國也將分別擴增液態包和粉包線產能。由於公司擁有美中台三地生產基地的優勢，可協助客戶調度生產據點，加上目前正在印度設立基地，歐洲也在布局中，法人看好該基地優勢，將有助大江爭取新客戶，深化區域經營，創造新的成長機會。

大江長期在美國、歐洲、中國大陸與東南亞四大市場追求均衡發展，分散對單一市場的依賴，目前美國市場占整體營收約26％，其中大部分產品已於當地生產，預期關稅影響有限。至於中國大陸市場營收占比也自最高的73%持續下滑，今年第1季更進一步降至25%。

展望今年，大江已成功開發17家年營收超過10億美元的國際大型客戶，客戶穩定性更為提高。

大江表示，該公司產品聚焦美容保養、體重管理、骨關節保健、鈣與魚油等五大類別，特別是GLP-1保健品配方已於今年取得台灣專利，並已開發12家目標客戶，全年將朝20家客戶且貢獻10億元的營收邁進。