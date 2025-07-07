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凌陽創新 搶AI PC商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

筆電鏡頭規格隨AI PC導入升級，伴隨窄邊框設計，影像處理控制晶片（ISP）及人體偵測（HPD）須整合成單一晶片，IC設計業凌陽創新（5236）已推出相關完整解決方案，在AI PC趨勢成長確立下，有助推升公司營運。

凌陽創新主要產品包括微控制器（MCU）及影像處理控制晶片（ISP），終端應用則以PC、筆電為大宗。

其中，影像訊號處理及人體偵測是AI PC重點升級項目，除提升畫質表現之外，HPD賦予電腦喚醒、自動休眠，螢幕亮度調整及隱私警報等AI功能。

由於筆電窄邊框外型趨勢確立，相關晶片須放置鏡頭旁，空間僅能容納單一晶片，使得將人體偵測與影像管理控制晶片整合為一的單顆系統單晶片（SoC）解決方案當紅，凌陽創新已具備相關完整解決方案，助力搶食商機。

凌陽創新筆電／PC業務營收比重達八成，客戶涵蓋前五大筆電廠，伴隨高階筆電Cam晶片將大量生產，將HPD、HDR等AI演算法直接寫入ISP晶片的SRAM之中，毋須額外再連接DRAM，達到省電、降低筆電客戶成本的優勢，有利於後續出貨動能。

AI 控制晶片 筆電

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