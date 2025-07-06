宏捷科營收／6月3.51億元月增、年減 法人估第2季毛利率維持上季水準
宏捷科（8086）公布6月營收為3.51億元，創2024年9月以來新高，月增8.7%、年減17.5%，雖然較上月成長，但成長力道仍不比去年同期。
法人機構表示，宏捷科第2季營收季增26%，在新台幣升值影響下，仍優於市場預期，主因中系客戶庫存偏低，短單增加及美系客戶為新機拉貨。
整體第2季產品組合為手機70~75%、Wi-Fi 25~30%、VCSEL 3~ 5%，客戶組合為中系手機客戶35~40%、台灣Wi- Fi客戶20~ 25%、美系fabless客戶20 ~25%，其中美系客戶占比較第1季的15~ 20%提升。
其中，第2季毛利率儘管有匯率因素影響，但在閒置產能損失下降及產能利用率提升帶動下，仍有望維持第1季的20~21%水準，業外則預期將有匯兌損失影響整體獲利。
展望第3季，近期根據供應鏈訪查，中系手機PA訂單由於庫存水位偏低，持續出現短期急單需求，且美系fabless客戶備貨動能持續至8月，有望帶動宏捷科第3季營收持續季增，估第3季營收11.1億元、季增13.6%。
雖然目前總體經濟不確定性導致訂單能見度較短，但在月營收年增率預期於8、9月回歸正成長下，仍將有利營運後市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言