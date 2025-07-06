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宏捷科營收／6月3.51億元月增、年減 法人估第2季毛利率維持上季水準

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

宏捷科（8086）公布6月營收為3.51億元，創2024年9月以來新高，月增8.7%、年減17.5%，雖然較上月成長，但成長力道仍不比去年同期。

法人機構表示，宏捷科第2季營收季增26%，在新台幣升值影響下，仍優於市場預期，主因中系客戶庫存偏低，短單增加及美系客戶為新機拉貨。

整體第2季產品組合為手機70~75%、Wi-Fi 25~30%、VCSEL 3~ 5%，客戶組合為中系手機客戶35~40%、台灣Wi- Fi客戶20~ 25%、美系fabless客戶20 ~25%，其中美系客戶占比較第1季的15~ 20%提升。

其中，第2季毛利率儘管有匯率因素影響，但在閒置產能損失下降及產能利用率提升帶動下，仍有望維持第1季的20~21%水準，業外則預期將有匯兌損失影響整體獲利。

展望第3季，近期根據供應鏈訪查，中系手機PA訂單由於庫存水位偏低，持續出現短期急單需求，且美系fabless客戶備貨動能持續至8月，有望帶動宏捷科第3季營收持續季增，估第3季營收11.1億元、季增13.6%。

雖然目前總體經濟不確定性導致訂單能見度較短，但在月營收年增率預期於8、9月回歸正成長下，仍將有利營運後市。

宏捷科 手機 營收

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